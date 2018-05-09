نصائح من أجل إطلالة جذابة يوم فرحك..اتبعيها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

من المؤكد انك ترغبين عزيزتي العروس بالحصول على جسم رشيق، ولكن في الوقت نفسه ربما تمارسين عادات يومية خاطئة تصيبك بالبدانة قبل الزفاف من دون ان تنتبهي لذلك.

هذه العادات الخاطئة كثيرة، تبدأ بنظام الأكل ولا تنتهي عند اضطرابات النوم، وفي المحصلة فإنها تُفسد سحر اطلالتك وتصيبك بالبدانة. نعرض عليك مجموعة من الناصئح عليك اتباعها من اجل جسم رشيق واطلاة جذابة في يوم زفافك.

اضطرابات النوم، لا تدعي نفسك عرضة لاضطرابات النوم بسبب ضغط التجهيزات والقلق بشأن حفل الزفاف، بل عالجي مشكلتك متى ظهرت فورا حتى لا تسبب لك البدانة.

فقد خلصت دراسة طبية حديثة أجريت في بريطانيا، إلى وجود ارتباط وثيق بين قلة النوم وزيادة الوزن، وقال الباحثون إن قلة النوم تؤدي إلى السمنة. لذلك جربي ان تحصلي ليليا على ما لا يقل عن 8 ساعات نوم متواصلة.

لا تهملي الوجبات الخفيفة، عندما تشعرين بالجوع خلال النهار فربما تُهملين تناول الوجبات الخفيفة وتتركين نفسك بلا طعام الى حين موعد الغداء لتتناولي كمية اكبر من الطعام.

لذلك نشدد على اهمية تناول الوجبات الخفيفة الصحية خلال النهار لتحمي نفسك من البدانة.

عدم تناول وجبة الافطار، وكما تكتسب الوجبات الخفيفة اهمية في حمايتك من البدانة، فإن وجبة الافطار تُعتبر مهمة مثلها وربما اكثر. فلا تُهملي هذه الوجبة بحجة ان لا وقت

لديك او انك غير معتادة عليها، بل تذكري ان كل انظمة الريجيم للتخسيس تؤكد على اهمية وجبة الافطار.

لا تجلسي كثيرا، ان الجلوس كثيرا سواء امام مكتبك في العمل او امام شاشة التلفاز في المنزل تجعلك بدينة. لذلك تحركي خلال ساعات النهار، وعودي نفسك على ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميا.

عدم شرب الماء، عملية شرب الماء من اكثر الوسائل الفعالة في تذويب الدهون في جسمك. لذلك اذا كنت لا تشربي كثيرا خلال النهار فننصحك بالبدء فورا بشرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يوميا لتفادي اصابتك بالبدانة.

لا تتناولي الطعام في المساء، طبيعة عملك او المسؤوليات الملقاة على عاتقك في فترة التجهيزات قد تُ جبرك على تأخير وجبتك الرئيسية الى فترة المساء. ولكن ننصحك عزيزتي بأن تتخلي عن هذه العادة فورا، واخلقي وقتا يوميا خاصا بك لتتناولي خلاله وجبتك قبل حلول المساء لان الجسم لا يستطيع ان يحرق الدهون كثيرا خلال الليل.

انتبهي جيدا قبل الزفاف بأشهر، الى هذه العادات اليومية الخاطئة التي تصيب العروس بالبدانه لتحمي جسمك من البدانة وتتمتعين بجسم رشيق في يوم فرحك الكبير.

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