الصين تبتكر طريقة جديدة للاحتقال باليوم العالمي للابتسامة

أخبار الآن | هاندان - الصين (صحف)

رغم أن الممرضين والممرضات الذين يعملون بجد في المستشفى رقم 3 بمدينة هاندان الواقعة في شمال شرق الصين، غالبا ما لا يشعرون بالحاجة إلى الابتسام أثناء عملهم، إلا أنهم صار لديهم حاليا طريقة تجعلهم يبتسمون.

وقد طلب المديرون في المستشفى من العاملين في مجال التمريض، ممارسة الطريقة الصحيحة للابتسام، لإظهار أسنانهم ناصعة البياض، من خلال وضع عود تناول الطعام الصيني، بين أسنانهم، وذلك على غرار قول الكلمة الانجليزية، «تشيز» (جبن)، التي كثيرا ما يقولها من يرغب في أن يتم التقاط صورة له وهو يبتسم.

وقد تم امس الثلاثاء تصوير الممرضين والممرضات وهم يبتسمون، قبيل اليوم العالمي للابتسامة، والذي قالت وسائل الاعلام الصينية إن البلاد ستحتفل به يوم الثلاثاء.

يشار إلى أن استخدام أعواد الطعام الصينية من أجل الابتسام، منتشر على نطاق واسع في قطاع الخدمات بجمهورية الصين الشعبية، ولا سيما بين المضيفين والمضيفات في الطائرات والقطارات.

ويتم وضع عود تناول الطعام في مؤخرة الفم، لرفع زوايا الفم وإبراز الأسنان.

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