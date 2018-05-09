التفكير الايجابي .. خطوة نحو النجاح

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بعض التجارب الحياتية حتى وان كانت لغيرنا تعلمنا الكثير

قبل نحو 15 عاماً بدأ رجل الأعمال مايكل ستوشولم عملاً تجارياً مع صديق رسم له صورة وردية لمستقبل العمل ووعده بتحقيق كثير من النجاح.

وما كان من ستوشولم إلا أن صدقه وشعر بمعنويات عالية، وكأن قول الشيء يعني تحقيقه بالفعل. وتم له النجاح والتميز..

إذا أردت أن تنجح يجب أن تغير الطريقة التي تنظر بها إلى العالم كان دائمًا الدكتور إبراهيم الفقي في محاضراته يكرر الجملة التي تقول أن النتائج التي تحدث لك هي بسبب إعتقاداتك فاعتقادات تتحول إلى أفكار والأفكار تتحول إلى أفعال وكلما كررت الفعل تحول الفعل إلى عادة

فهل حقا التفكير الإيجابي،خطوة عامة نحو النجاح؟.

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