محمد عبده يهز عرش الأوبرا المصرية غدا

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يَستأنف الفنان محمد عبده اليوم الثلاثاء التمرينات النهائية استعدادا لحفله الغنائي المقرر إقامته غدا الأربعاء بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من عشاقه بمصر والدول العربية.

الحفل يأتي في اطار الاحتفال بصدور الألبوم الجديد "عمري نهر" للفنان محمد عبده الذي يعتبر نقلة موسيقية كبيرة فى عالم الغناء. كما من المقرر أن تـُشارك الفنانة أنغام محمد عبده هذا الحفل.

وقال خالد أبو منذر المشرف العام على ألبوم الفنان محمد عبده وأعمال الموسيقار طلال ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن أن الفنانة أنغام تشارك الفنان محمد عبده هذا الحفل ، وتشدوا بمجموعة من أغاني الموسيقار طلال ، بالإضافة إلى أغنية جديدة قامت بغنائها الفنانة نجاة منذ فترة كبيرة ، موضحا أن الأغنيات التي سوف يشدوا بها الفنان محمد عبده فى هذا الحفل الكبير هي "تأخرنا ، لكل شي أول، عمري نهر، خضار البحر، أنا شرهان، ليالي العشق، لو ما تحب العين، جتني الأسامي، جيت على بالي، في المقهى" ، ألحان الموسقار طلال ، وكلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وفائق عبد الجليل والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة وطارش قطن وفهد عافت وثريا قابل، بالإضافة لرائعة نزار قباني "في المقهى".



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