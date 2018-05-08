قتال بين الأبقار السويسرية للتتويج بلقب الملكة

أخبار الآن | فاليه - سويسرا - (رويترز)

في سبيل التتويج بلقب الملكة الوطنية، خاضت أكثر من مائة بقرة منافسات "معركة الملكات" في مقاطعة فاليه السويسرية.

المنافسات حضرها أكثر من عشرة آلاف شخص، في تقليد سنوي تشهده سويسرا منذ عقود.

ففي كلّ ربيع تتنافس الأبقار لاختيار "البقرة القائد" إلى المراعي الجبلية، وهو ما جعل المزارعين ينظمون المسابقة التقليدية التي تهدف إلى اختيار قائد جديد للقطيع خلال فترة الصيف.

ويشرف الاتحاد السويسري لتربية البقر في مقاطعة فاليه السويسرية على تنظيم هذه المسابقة.

ويعتبر المزارعون أنّ تنظيم القطيع من خلال سلّم هرمي أمر ضروري وهي غريزة موجودة لدى الأبقار، وعلى هذا الأساس تتصارع الأبقار فيما بينها لاكتشاف البقرة الأقوى والأفضل، والتي ستقود القطيع في الفترة المقبلة.

وتنتهي المعركة بمجرد انسحاب الخصم، الذي يعتبر مهزوما، وحسب المنظمين يبدو أنّ الإصابات الخطيرة في معركة الأبقار نادرة للغاية.

وتبدأ المسابقة التي شارك فيها مئات المربين القادمين من مناطق مختلفة من سويسرا مثل فود، فريبورغ، نوشاتيل، بيرن بعد وزن الأبقار وتصنيفها في المعركة حسب وزنها.

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