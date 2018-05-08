طريقة مجنونة لحل المشاكل المعقدة!

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يسود اعتقاد بأن التكلم مع النفس أول علامة على الإصابة بالجنون، إلا أن هناك دراسة حديثة أكدت أن التفكير بصوت عال أفضل طريقة لإنجاز الأمور وحل المهام الصعبة.

ووجدت دراسة أن حل المشكلات يكون أفضل عندما نفكر بصوت مرتفع، ما يجعل الأخطاء أقل بنسبة 78% مما لو قمنا بحلها بصمت.

شارك في الدراسة، التي أجريت بجامعة Nottingham Trent، خمسة وثلاثون شخصًا طُلب منهم المشاركة في لعبة ورق معقدة، تضمنت أنماطا في تسلسل الأرقام والألوان والأشكال. واحتوت عبوة اللعبة على 48 ورقة بأنماط مختلفة لجعل الأمر أكثر تعقيدا.

وارتكب المشاركون 45 خطأ عند القيام بالمهام بصمت، ولكن المعدل انخفض إلى 10 فقط عندما فكر الأشخاص نفسهم بصوت عال، مع وصف ما كانوا يفعلونه وعملية تفكيرهم.

وبهذا الصدد، قال معد الدراسة، كريستوفر أتكين، الذي قدم النتائج في المؤتمر السنوي لجمعية علم النفس البريطانية إن "التفكير بصوت عال وقول الكلمات يعزز انتباهك، وبالتالي تركيزك. ويمكن أن يكون هذا النهج مفيدا لحل الألغاز أو الكلمات المتقاطعة، أو حتى العثور على الطريق في السيارة".

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