وزيرة جزائرية تشارك في حملة شبابية لتنظيف شوارع الحي العتيق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحوّلت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية فاطمة الزهراء زرواطي، إلى عاملة نظافة خلال مشاركتها في حملة شبابية لتنظيف شوارع الحي العتيق بالعاصمة الجزائرية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهرت الوزيرة الجزائرية بزي غير رسمي وتصرفت بتلقائية دون بروتوكولات خلال فعاليات الحملة التي شارك فيها عشرات من شباب وأطفال العاصمة لتنظيف أقدم حي في الجزائر.

ويشار إلى أن الحي العتيق بالعاصمة الجزائرية ، يرمز إلى مراحل تاريخية مرت بها البلاد منذ عهد الدولة الفاطمية، كما أنه يعد متحفًا في الهواء الطلق.

الصور من موقع nessma.tv

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