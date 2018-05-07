كيف نتخلص من التوتر

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كيف نتخلص من التوتر .. هاشتاق تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حاملا معه الكثير من النصائح والتعليقات .. يُعد التوتر أحد الأمور التي يتعرّضُ لها الجميع في مرحلةٍ ما من مراحل الحياة، وقد يكون بسبب العمل، أو عند حصول ضائقةٍ ماديّةٍ أو مرضٍ ما، وهذه كلّها عوامل من الطبيعيّ أن تسبب قدراً من التوتر لدى الإنسان، وقد يكون الشعور بالتوتر في بعض الحالات طبيعياً ولا يدعوا للقلق، كأن يشعر الإنسان بألمٍ بسيطٍ في المعدة،

أو أن يعاني من تعرُّق اليدين عند التحدث أمام الحشود مثلاً، ويستمرُّ هذا التوتر لفترةٍ بسيطةٍ ويكون إيجابياً ومحفزاً للإنسان كي يسعى لحل المشكلات أو يتخطى الصعوبات، لكن هناك توتّرٌ سلبيٌ يؤثر في حياة الإنسان وصحته الجسديّة والنفسيّة، ويجب على الإنسان مقاومته والحد من مسبباته كي لا يتفاقم ويسبب مشكلاتٍ أكبر على المدى البعيد.



أسباب التوتر هناك العديد من الأمور التي قد تسبب التوتر للأنسان ومنها المشكلات الماليّة. الأنشغال الدائم. مشكلات العمل أو المدرسة. تغييراتٌ كبرى في نمط الحياة. العلاقات المعقّدة. الضغط بسبب الأسرة أو الأطفال.

آثار التوتر في الإنسان هناك عدّة آثار قد يسببها التوتر والإجهاد النفسي ومنها الآثار الجسديّة: آلامٌ أو تشنجاتٌ في العضلات. آلامٌ في الصدر. صداع. شعورٌ بالإعياء. اضطرابات في المعدة. مشكلات في النوم.

الآثار المزاجيّة: الشعور بالإرهاق. الشعور بالقلق. عدم القدرة على التركيز. الشعور بعدم وجود حافز أو هدف. الشعور بالعصبيّة أو الغضب. الشعور بالحزن أو الإحباط.

الآثار السلوكيّة: الإفراط في تناول الطعام أو نسيان تناول الطعام أوعدم الرغبة فيه. نوبات الغضب. تعاطي المخدرات أو الكحول. ممارسة الرياضة بشكل أقل من المعتاد. التدخين. الانسحاب الإجتماعي.



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