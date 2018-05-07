حارس سجن متقاعد يأكل 30.000 وجبة برغر "بيغ ماك"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

حارس سجن متقاعد من ولاية ويسكونسن بعد 64 عاما من تناوله لأول برغر "بيغ ماك"..

يأكل وجبته رقم 30.000 مسجلا رقما قياسيا جديدا.

سجل دون غلاكسي (64 ىعاما ) رقما قياسيا في مطعم ماكدونالدز، لا يمر يوم بدون أن يتناول غورسكي 1 بيج ماك على الأقل منذ 17 مايو 1972

واحتفظ غورسك بمعظم علب البرغر وإيصالات الدفع

دخل الرجل موسوعة غينس للأرقام القياسية كأكبر مستهلك لبرغر "بيغ ماك" بعد وصوله لـ 30.000 وجبة محطما رقم سجل عام 2016 وكان رصيده 28.788

يقول غورسك إنه يأكل الكثير من هذه الوجبات ببساطة لأنه يحبها.

وأضاف أيضا أن ضغط دمه ومستوى الكولسترول لديه طبيعيان ولم يتأثرا بتناوله لتلك الوجبة.

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