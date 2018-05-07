تقنية تخول المكفوفين الإستمتاع بالمناظر الطبيعية في الطريق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



النظر إلى النافذة خلال السفر والاستمتاع بالمناظر هو متعة في حد ذاتها.. هذه المتعة ستصبح في متناول المكفوفين أيضا، فقد أزاحت شركة فورد الأمريكية للسيارات النقاب عن تقنية جديدة تهدف إلى مساعدة المكفوفين على الاستمتاع إلى حد ما بالمناظر الطبيعية التي قد يراها أي راكب عند النظر..

في التفاصيل، أطلقت شركة فورد لصناعة السياراة تقنية جديدة تحمل اسم "فيل ذا فيو" أي "استشعار المنظر"، وهي نموذج أولي من زجاج ذكي للسيارة يسمح للركاب المكفوفين باستشعار المناظر الطبيعية التي يمرون بها أثناء ركوب السيارة والاستمتاع بها..

كيف تعمل هذه التقنية؟

هذه التقنية تتكون من جهاز يتم تثبيته أعلى نافذة السيارة، وهو مجهز بكاميرا موجهة للخارج، وعند الضغط على مفتاح في الجهاز، تلتقط الكاميرا صورة للمنظر الخارجي، ثم تقوم بتحويلها إلى اللونين الأبيض والأسود..

تتحول الظلال المختلفة للصورة إلى درجات متباينة من الذبذبات، ويقوم الجهاز باستشعار حركة أصبع المستخدم على الزجاج، وعمل ذبذبات مختلفة أثناء مرور الأصبع على زجاج السيارة، وتسمح التقنية الجديدة أيضا بتقديم شرح صوتي للمشاهد التي تظهر خارج زجاج السيارة..

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