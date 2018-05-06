لا خوف على الحيوانات المنزلية بعد الآن.. روبوت للعناية بها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



من المرجح أنك تضطر لترك قطتك أو كلبك لبعض الوقت في المنزل، لكنك تظل مشوش الذهن، لا تدري ما يحصل بغيابك، وحتى إذا وضعت كاميرا لمراقبة ما يجري، لا يمكنك أن تعتني بحيوانك إذا كنت بعيدا عنها.. هل فكرت في الحل من قبل؟ أكيد لن تضطر لتوظيف جليس للحيوانات لكن ستتمكن من الإستفادة من هذا الإختراع..

بهذا الخصوص، استعرضت شركة "Kolony Robotic" روبوتا صغيرا مخصصا للعناية بالكلاب والقطط أثناء غياب أصحابها عن المنزل.





فكرة روبوت "Mia" تكمن في حجمه الصغير وقدرته على الحركة بسهولة داخل المنزل وإصداره لأصوات تشبه أصوات الحيوانات، وهو ما يجذب انتباه الكلاب والقطط ويدفعها للّعلب معه باستمرار أثناء غياب أصحابها.. هذا الاختراع الطريف يتميز بأنه مزود بكاميرات وأجهزة تواصل مع شبكة الإنترنت ما يمكن صاحب المنزل من مراقبة حيوانه الأليف وهو في العمل، عن طريق جهازه الذكي الذي يعمل بنظام "أندرويد"..

اقرأ أيضا:

حيوانات أليفة رائعة.. لن تقاوم سحر براءتها (صور)