آلاف السلاحف المهددة بالإنقراض تنقذ من قبضة تجار بمدغشقر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يعتبر حيوان السلحفاة البحرية المشعة من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث تتعرض السلحفاة البحرية إلى الصيد الجائر وعوامل بيئية وسلوكيات خاطئة من الإنسان ضاعفت من خطورة تعرضها إلى الإنقراض..

في موضوع ذي صلة، يعكف فريق من الأطباء البيطريين الأمريكيين على إنقاذ ما يقرب من 11 ألفا من السلاحف المهددة بالانقراض بعد العثور عليها جائعة ومصابة بالجفاف داخل منزل في "مدغشقر".



وقالت "سوزي بارليت" من جمعية المحافظة على الحياة البرية ومقرها حديقة حيوانات "برونكس" في نيويورك "إن "هذه السلاحف المشعة، التي يعتبرها التجار ذات قيمة عالية، كانت مصابة بالجفاف لدرجة أن بعضها احتاج للبقاء في المياه لعدة أسابيع"، وفق موقع (nationalgeographic)..

وأضافت أن البعض الآخر جرى حقنه بالسوائل، وفي بعض الحالات بالمضادات الحيوية ومسكنات الألم، عثرت الشرطة على تلك السلاحف الشهر الماضي داخل منزل على إحدى الجزر حيث اعتقلت ثلاثة أشخاص ثم استدعت الخبراء البيطريين.

مصدر الصورة (موقع Reader's Digest)

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