تجنب تصلب الجسم في رمضان بهذه التمارين البسيطة (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

تكثر في شهر رمضان أوقات الجلوس على المكتب، وتقل أوقات الحركة بسبب الصيام، ما يجعل الفرد يشعر بالتصلب في أجزاء مختلفة من الجسم.

ولتجنب ذلك، إليكم بعض التمارين الديناميكية، التي تزيد من ضخ الدم في الجسم، والتي يمكن ممارستها أثناء الصيام وقبل موعد الإفطار.

1- وضعية الاستعداد للركض (Down dog to runners lunge)

ضع اليدين والقدمين على الأرض وانحني على شكل مثلث وقم بثني الركبة وتقريبها نحو الصدر، كأنك تستعد للركض.

2- الركوع والدوران الصدري (Half kneeling thoracic rotation)

قم بالركوع على قدم واحدة، بينما تمد الذراع إلى أعلى بحركة موازية للصدر الذي يدور مع اليد.

3- وضعية القرفصاء والدفع (Squat to push up)

قم بحركة القرفصاء والمعروفة (squat) ثم تقدم إلى الأمام دفعاً على اليدين، ثم عد إلى الوضعية الأولى.

4- الركوع والتمدد على الصدر (Kneeling thoracic extension)

قم بالركوع مع وضع الكوعين على مرتفع، مشكلاً زاوية 90 درجة، ثم ادفع نفسك نزولاً ببطئ.

5- الحاجز (Hurdles )

قف على إحدى القدمين وارفع الأخرى وكأنك تحاول تخطي حاجز.

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