السعودية الثانية عالمياً بأكثر المغردين عن كأس العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أظهر شعب المملكة العربية السعودية الدعم لمنتخب بلاده لكرة القدم، باقتراب مبارايات كأس العالم 2018 FIFA، حيث عبر السعوديون حول العالم عن تضامنهم ودعمهم للفريق، بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي توتير، معربين عن حماسهم.

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واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في عدد التغريدات حول كأس العالم، على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث تصدرت اليابان المركز الأول والبرازيل المركز الثالث.

ووفقاً لدراسة أجراها "تويتر"، أظهر 97٪ من مستخدمي تويتر السعوديين الإثارة حول كأس العالم 2018 FIFA، حيث خطط 43٪ لمشاهدة كل مباراة وخطط 92٪ لاستخدام تويتر كمنبر أساسي لمشاركة أفكارهم.

ومن المقرر أن يلعب فريق كرة القدم السعودي ضد روسيا في أول مباراة لكأس العالم في 14 حزيران/ يونيو، بعد تأهله لنهائيات كأس العالم بعد آخر مشاركة له عام 2006.

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