هل تمارين تقوية الجذع ضرورية للرياضيين فحسب؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)
يجب أن يكون جذع الرياضيين المحترفين قويا ليستطيعوا ممارسة الرياضة التي يحترفونها ويحافظوا على قوتهم البدنية، لذا يحرص الرياضيون المحترفون على تقوية منطقة الجذع لديهم، لكن خبراء الصحة يرون أن تقوية الجذع أمر مهم للناس العاديين أيضا وليس للرياضين فقط، وذلك لأسباب تتعلق بنقطة ارتكاز الجسم.
فما هي التمارين التي تقوي الجذع؟ ضيفي في الاستوديو الكوتش عمر موصللي مدرب اللياقة البدنية سيطلعنا على أبرز التمارين.
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