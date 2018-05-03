ابتكار خزانة ذكية تساعد مرضى الخرف على ارتداء الملابس

أخبار الآن | دبي- الأإمارات العربية المتحدة (صحف)



أصبح بإمكان مرضى الخرف اليوم ارتداء ملابسهم بمفردهم وبشكل صحيح...بعد أن طور مجموعة علماء من جامعة نيويورك، خزانة ملابس ذكية، يمكن أن تساعدهم في الحفاظ على استقلالهم لفترة أطول من خلال مساعدتهم على ارتداء الملابس.

ويتم تنظيم الخزانة المكونة من 5 أدراج وجهاز لوحي وكاميرا، ومستشعر حركة، بحيث توضع قطعة ملابس واحدة في كل درج في ترتيب يتبع تفضيلات المستخدم الشخصية.

ويعمل الجهاز من خلال توجيه التعليمات الصوتية للمستخدم، والتي يتم تسجيلها بصوت مقدم الرعاية، ويرشده إلى فتح الدرج العلوي على سبيل المثال، والذي يضيء في نفس الوقت لتجنب الارتباك.



ومن ثم يراقب الجهاز المستخدم وهو يرتدي الملابس، ويرشده إلى تصحيح الأمر إذا ارتداها بشكل خاطئ، وعند ارتدائها بشكل صحيح يشجعه على الانتقال إلى الخطوة التالية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يستخدم الجهاز مزيجًا من أجهزة الاستشعار والتعرف على الصور لتتبع تقدم المستخدم أثناء عملية ارتداء الملابس، ويعطيه تعليمات صوتية حول ما يجب فعله بعد ذلك.

وإذا رصد الجهاز مشاكل مستمرة أو زيادة في مستويات التوتر من خلال عصابة اليد التي يرتديها المريض، يمكن للنظام تنبيه مقدم الرعاية ليأتي للمساعدة.



ويقول الباحثون في كلية التمريض في جامعة نيويورك، إن هذا الجهاز الذي كشف النقاب عنه في دراسة جديدة، يعد إنجازًا كبيرًا يمكن أن يساعد مرضى الخرف على الحفاظ على استقلالهم وكرامتهم وراحتهم.

ويجعل الخرف والاضطرابات الدماغية العصبية الأخرى أداء المهام اليومية البسيطة مثل الاستحمام، وارتداء الملابس، وتناول الطعام، والتنظيف، مهمة صعبة، ما يضطر المرضى إلى الاعتماد بشكل متزايد على مقدمي الرعاية.

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