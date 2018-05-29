غوغل تمنح طالبا 36 ألف دولار بعد عثوره على ثغرة امنية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

منحت شركة غوغل الطالب ازيكويل بيريرا من الأوروغواي مبلغ 36 ألف دولار لاكتشافه ثغرة أمنية تسمح له بإجراء تغييرات على أنظمة الشركة الداخلية كجزء من برنامج مكافآت غوغل لمكتشفي الثغرات الأمنية. وهذا هو الخلل الخامس الذي يبلغ عنه بيريرا ولكنه الأكثر ربحاً له حتى الآن.

وقال بيريرا، الطالب بجامعة الجمهورية في أوروغواي "أول خلل أمني عثرت عليه بغوغل تم منحي مكافأة قيمتها 500 دولار وشعرت وقتها بتحقيق إنجاز كبير لذلك قررت مواصلة المحاولة منذ ذلك الحين"، على الرغم من أن بيريرا اكتشف هذا الخلل في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه حصل على إذن بالكتابة عن كيفية اكتشافه هذا الأسبوع بعد أن أكدت شركة غوغل أنها أصلحت المشكلة.

وتشجع الشركات الكبرى الباحثين الأمنيين على اختبار أنظمتهم من أجل المال لتكون لديهم فرصة أفضل للتخلص من هجمات القراصنة الضارة، وتحدد جوجل العائد الذي يحصل عليه مكتشف الثغرة على حسب مدى خطورة الثغرة المكتشفة.

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