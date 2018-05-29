جزيرة لأسعد زوجين في العالم

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



إذا كنت تبحث عن إجازة مميزة، وإن كنت تفكر أن تعيش لفترة مع زوجتك كأسعد زوجين في العالم مستمتعين بقدر كبير من الخصوصية مع خدمة فندقية مميزة دون إزعاج، فهذا الخيار متاح مع فندق خاص.

نشر موقع "بلوومبيرج" تقريرا عن فندق مقام على جزيرة بمساحة فدان تقريبا، وعلى الرغم من كل هذه المساحة إلا أنه لا يحتوي سوى على جناح واحد فقط، فلا يمكنه أن يستضيف سوى زوجين فقط، وهذا ما يجعل الفندق مميزا جدا وخيارا مناسبا للباحثين عن الخصوصية، كل هذا مقابل 2950 دولار لليلة واحدة لفردين.



صاحب فكرة الفندق قال إنه فكر في أن يقيم فندقا يكون ملاذا لأي زوجين يبحثان عن هدوء بعيدا عن الزحام، خاصة أنه تم تخصيص الجزيرة المقابلة للفندق لطاقم العمل الذي يقوم على خدمة النزيل، ومن أجل مزيد من الخصوصية وضعت أضواء حمراء في غرفة النزيل لتضيء حينما يحاول أحد الاقتراب منه وإزعاجه.

صاحب فكرة فندق جلادن هو كريس كرولو الذي كان يعمل في بيع وتأجير الجزر على مدار 20 عام، ووصف كريس جلادن بأنه "طفله" وقال إنه فكر في أن يقيم فندقا يكون ملاذا لأي زوجين يبحثان عن هدوء بعيدا عن الزحام، خاصة أنه تم تخصيص الجزيرة المقابلة للفندق لطاقم العمل الذي يقوم على خدمة النزيل، ومن أجل مزيد من الخصوصية وضعت أضواء حمراء في غرفة النزيل لتضيء حينما يحاول أحد الاقتراب منه وإزعاجه.

فندق جلادن مقام على جزيرة من جزر المنجروف المقابلة للساحل الجنوبي لجزيرة بليز، ويمكن الوصول إليها من خلال طائرة هليكوبتر من أمريكا الشمالية في رحلة تستغرق نصف ساعة تقريبا، مما يحعل الجزيرة والفندق اختيارا موفقا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وتتميز هذه الجزيرة بساحل به 400 جزيرة مرجانية بمياهه الصافية تجعله يشبه جزر المالديف. وعلى الرغم من أن الفندق يمكن أن يستوعب 4 أشخاص إلا أن أغلب النزلاء يكونون من الأزواج فقط.

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