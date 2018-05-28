"دبي العطاء" تطلق مبادرة للطلبة السوريين في الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

دعماً للأطفال المتضررين من الأزمة السورية في الأردن، أطلقت "دبي العطاء"، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، دورة "العودة إلى المدرسة" من مبادرة التطوع في الإمارات.

وشهد اليوم الأول من هذه المبادرة، التي تقام في الفترة ما بين 26 و29 مايو في قرية البوم السياحية، مشاركة 500 متطوع من المجتمع الإماراتي الذين اجتمعوا لحزم الحقائب المدرسية التي سيتم توزيعها على الأطفال، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وانضم طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء للمتطوعين في حزم الحقائب المدرسية، ومن المتوقع مشاركة حوالي 2000 متطوع في المبادرة التي تستمر على مدار 4 أيام.

وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «مع استمرار النزاع في سوريا، يزداد عدد الأطفال والشباب الذين ينقطعون عن التعليم وبالتالي يضيع مستقبلهم». وأضاف القرق: «تعمل دبي العطاء على ضمان التحاق هؤلاء الأطفال والشباب المتضررين من الطوارئ بالتعليم مثل أقرانهم من نفس العمر.

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