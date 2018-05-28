"تاكسي دبي" تدعم أصحاب الهمم في عام زايد "برحلة الخير" مجانا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أعلنت مؤسسة "تاكسي دبي" بهيئة الطرق والمواصلات عن إطلاقها مبادرة "رحلة الخير" لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات الشريك الاستراتيجي لمحفظة الهيئة للخير، وذلك من خلال منح هذه الفئة رحلات مجانية طوال "عام زايد" 2018 بمركبات الأجرة الخاصة بأصحاب الهمم التابعة لمؤسسة "تاكسي دبي" والمجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات التي تضفي مزيدا من الراحة للتنقل بأمان وخصوصية..

جرى ذلك من خلال توقيع اتفاقية بين مؤسسة تاكسي دبي وشركة الفطيم للسيارات في حفل حضره محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين رئيس محفظة الهيئة للخير، والدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي نائب رئيس محفظة الهيئة للخير ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين، حيث أفاد الدكتور يوسف آل علي بأن يمكن لأصحاب الهمم الاستفادة من مبادرة "رحلة الخير" من خلال التواصل على الرقم 042080808 ،



وأن الخدمة متوافرة في "مطارات دبي" على مدار الساعة، مؤكدا أن مبادرة رحلة الخير تأتي ضمن خطط المؤسسة التي تتواكب مع "عام زايد" الذي أطلقته الدولة وفي إطار مبادرة محفظة الهيئة للخير في هيئة الطرق والمواصلات، وذلك تجسيدا لقيم القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، التي عشناها معه طوال سنوات حياته، كما تأتي أيضاً تعزيزاً لمبادرة حكومة دبي «مجتمعي مكان للجميع»، الرامية إلى جعل دبي مدينة صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020..





وأشار "آل علي" إلى أن مؤسسة "تاكسي دبي" تولي اهتماما كبيرا بأصحاب الهمم، حيث تدرس دائما احتياجاتهم وتطلعاتهم لتحقيق راحتهم، وتقديم أفضل المبادرات وأسهل الوسائل للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، حيث خصصت عددا من مركبات الأجرة المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات لرفع الكراسي المتحركة لإدخالها بكل أمان ويسر إلى المركبة، بالإضافة الى تميزها بسائق لائق المظهر ومدرب على كيفية التعامل مع أصحاب الهمم..

ومن جانبه، أكد يوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في شركة الفطيم للسيارات، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التمسك بقيم زايد النبيلة والسامية التي غرسها فينا كونه رمز الحكمة والخير والعطاء، والتزاما منا بمسؤولياتنا المجتمعية تجاه أصحاب الهمم وتلبية متطلباتهم من خلال تذليل جميع التحديات التي قد تواجههم، وأن من شأن هذه المبادرة أيضا أن تشجع وترسخ أواصر الخير وتطور آفاق المساعدات الإنسانية في المؤسسات الحكومية والخاصة، فضلا على أن التعاون مع مؤسسة تاكسي دبي دائماً يعد بمثابة خطوة نوعية تفتح أمامنا آفاقا من المبادرات والمشاريع والخطط المستقبلية..

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