شباب تونس يمارسون الباركور بحثا عن الراحة

اخبار الان | تونس - تونس (جمال لعريبي)

يختار شباب تونسيون في كل مرة موقعا سياحيا في بلدهم تونس، ليمارسون هوايتهم المفضلة وهي رياضة الباركور مشاهد لفن التّعلق والتحليق بالهواء في شوارع سيدي بوسعيد يبرزون من خلالها قدرات جسدية فائقة، وحركات فنية رياضيّة..

ايوب نور الدين خليل علي و مساعد شباب تونسيين شقوا طريقهم نحو النجاح ببمارسة رياضة الباركور لتي اختاروها لتفريغ طاقاتهم و مواهبهم بالاضافة الى كونها الملاذ الذي يوفر لهم الراحة النفسية و الجسدية فحبهم لها جعلهم يكونون صداقات جديدة.

بين مباني سيدي بوسعيد يجد الشباب اماكنهم المفضلة لممارسة رياضة الباركور فبين القفز و الجري و التسلق يتحدون الظروف و يشبعون شغفهم كما يلهمون العديد من الشباب للاتحاق بهم.

يسعى فريق الباركور في تونس الى تطوير مهارتهم الفنية و يطمحون الى تقديم الافضل في انتظار ترسيم هذه الرياضة في البلاد و تنظيم بطولات خاصة بها في تونس و خارجها.

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