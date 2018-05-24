باريس تحتفي بالرسامة الانطباعية "ماري كاسات"

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (رويترز)

احتفى متحف جاكومار- أندري ومنظمة كالتشر سبيسز الفرنسيان بالرسامة الأمريكية ماري كاسات (1844 - 1926) بإقامة معرض استعادي كبير لأعمالها.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى 23 يوليو ويحمل عنوان «ماري كاسات: انطباعية أمريكية في باريس» نحو 50 عملا، من بينها لوحات زيتية ولوحات وصفية ونقوش. وهناك أيضا مصادر توثيقية أخرى في المعرض تنقل نهجها الحديث لامرأة أمريكية في باريس.

ومن بين المعروضات أيضا مجموعة من الأعمال الاستثنائية المستعارة من متاحف أمريكية كبيرة، بما في ذلك المعرض الوطني للفنون في واشنطن ومتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن ومتحف فلادلفيا للفنون ومؤسسة تيرا في شيكاغو، وكذلك مجموعات في فرنسا وإسبانيا وسويسرا.

وولدت كاسات في عائلة ثرية لمصرفيين أمريكيين، ذات خلفية فرنسية، وقضت سنوات قليلة في فرنسا خلال طفولتها، وفيما بعد درست في أكاديمية بنسلفانيا للفنون الجميلة، وفي النهاية استقرت في باريس..

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