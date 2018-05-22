الأرجل الطويلة تجعل الرجال أكثر جاذبية للنساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كل الرجال ينجذبون للنساء اللواتي يملكن ارجلا جميلة، والتي تكون غالباً من ضمن المعايير الأساسية لتقييم جمال الإناث. ولكن يبدو أن الأمر أيضاً ينطبق على النساء، بعدما ووجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 800 امرأة، أنهن ينجذبن الى الرجال أصحاب الأرجل الطويلة.



واختبر الباحثون من جامعة كامبريدج جاذبية النسب المختلفة لأرجل الرجال، حيث تم قياس طول الساق من الفخذ إلى الجزء العلوي من الكاحل.



وأظهرت نتائج الدراسة أن الرجال المصنفين من قبل 241 امرأة أمريكية، على أنهم الأكثر جاذبية، كانت أرجلهم أطول قليلا من المتوسط.

وقال الباحثون إن الأرجل متوسطة الطول أو الأطول قليلا من المتوسط، ترتبط بالصحة الجيدة. وعلى النقيض من ذلك، كانت الأرجل القصيرة أو الطويلة جدا مرتبطة بصحة ضعيفة.



وارتبطت الأرجل شديدة الطول "بالظروف الوراثية الضارة في كثير من الأحيان"، كما ارتبطت الأرجل القصيرة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والخرف.



وقال الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة Royal Society Open Science، والتي يرأسها الدكتور وليام سكايلارك، إن نسب طول الأرجل إلى الجسم، التي تزيد قليلا عن المتوسط، ترتبط بالحالة الاجتماعية والاقتصادية العالية والتغذية الجيدة والاستقرار.

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