أول سفينة بيئية بلاستيكية في العالم تبحر من جبيل إلى بيروت

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة -

شهد شاطئ جبيل (محافظة جبل لبنان) صباح الأحد 20 مايو/ آيار إطلاق قارب أطلق عليها إسم "السفينة الفينيقية" ذات الرمزية المميزة مصنوع من القنينات البلاستيكية، الذي أبحر في اتجاه ​مرفأ بيروت​. وأتى هذا الحدث بمبادرة بيئية من جمعية " شريك" Chreek، بالتعاون مع ​الجامعة اللبنانية​ الأمريكية..

في هذا الخضم، اعتبر زعرور (رئيس بلدية جبيل) "أن هذه المبادرة لها رمزية بيئية كون القارب مصنوع من 50 ألف قنينة بلاستيكية، تهدف الى التوعية بشأن مخاطر هذا النوع من ​النفايات​، إضافة إلى رمزيتها الثقافية من خلال تجسيدها للسفن الفينيقية التي كانت تستعمل للتجارة ولتصدير خشب ​الأرز​ اللبناني عبر الشاطئ"، وفق موقع (elnashra).

كيف تم تنفيذ الفكرة؟

قامت الجمعية بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الأمريكية منذ بداية ​العام الدراسي​، بتجميع آلاف العبوات البلاستيكية ووضعها في علب خشبية كبيرة، الموجودة في ساحة الشهداء، وسط بيروت، وبعض الأماكن العامة التي تطوعت من أجل الحملة.

الهدف من السفينة؟

يرتكز الهدف الأول للسفينة على السلوك البيئي، إذ يسعى إلى لفت الانتباه نحو الضرر البيئي الذي يسببه عدم فرز النفايات وأبرزها النفايات البلاستيكية، التي لا تتحلل في الطبيعة، بحيث تكون نسبة ​التلوث​ كبيرة في لبنان بسببها، أما الهدف الثاني هو إحياء ​تاريخ لبنان​ الفينيقي، الذي اشتهر بصنعه ​السفن​ وكان مساهما في تطوير الحضارات..



مصدر الصورة (elnashra)

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