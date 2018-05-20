كيف نستغل شهر رمضان لغرس القيم الأخلاقية في نفوس أطفالنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

شهرُ رمضان من الأشهر التي تحملُ معها جوا روحانيا خاصا، وهو فرصة لتهذيبِ النفس وتعلمِ الصبر والاحساسِ بالاخرين.

يمكّنُ الشهر الفضيل من غرسِ كثيرٍ من القيم الأخلاقية وخاصة لدى الأطفال والمراهقين، وذلك من خلالِ إشراكهم في أنشطةٍ خيرية اضافة إلى إشراكهم في تهنئةِ الأهل والأصدقاء بقدومِ شهرِ رمضان وغيرها الكثير من القيم سيعرفنا عليها ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد قشطة التربوي والاخصائي الاجتماعي.

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