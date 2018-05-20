باكستانية تدخل عالم الصحافة متحدية المجتمع

أخبار الآن | ملتان - ولاية البنجاب - باكستان - خاص

صعوبات مهنة الصحافة كثيرة و مختلفة و قد تكون التحديات التي تواجهها المرأة الباكستانية للعمل وسط عادات و تقاليد مجتمعية صعبة للغاية , شاذية باهتي تحدت تقاليد المجتمع و قررت ان تعمل مصورة صحفية في الميدان تصور قضايا المراة و تنقل معاناتها و تحاول إيجاد الحلول لمشاكلها من ولاية البنجاب جنوب باكستان

بالرغم من الظروف الاجتماعية و العادات و التقاليد الباكستانية إلا ان المصورة شادية استطاعت ان تحقق مكانتها كصحفية في أرض الميدان ساعية لنقل معاناة المرأة عن طريق الاعلام للسلطات العليا , فمنذ نعومة أظافرها حلمت بأن تصور الصورة بعدستها و تنقل الحقيقة بصوتها

و في مواجهة المجتمع الذكوري لها في هذه المهنة تحدت كل العقبات و التهديدات و نجحت في الوصول لمبتغاها

وسط هذه الظروف يبقى ل شاذية أصدقاء و زوج يدعهما لتستمر في عملها و تنقل الحقيقة مهما كانت المسافات و الاوضاع

أنها امرأة آمنت بنفسها و قدراتها و استطاعت أن تحقق حلمها في الصحافة وسط الحرب و الفقر و التقاليد

أنا من الطبقة المتوسطة من مدينة ملتان في محافظة البنجاب حيث ينتشر الفقر والتخلف. منذ طفولتي، كنت أحلم بفعل شيء مختلف يساعدني في تمكين المرأة الباكستانية، لذلك قررت أن أصبح مصورة صحفية. لأكثر من 17 عاما عملت خلالها قنوات إخبارية محلية



أسعى من خلال عملي أن أحارب التخلف وأحل مشكلات وقضايا المرأة، وأنقل أصواتهن إلى السلطات العليا من خلال هذه المنصة بالإضافة إلى أنها مصدر دخل لي .

لا ألقى تشجيعا من زملائي لأن معظمهم من الرجال. كما تعرفون جيدا في بعض الأحيان يجب عليك الجري بسرعة لالتقاط لحظة مهمة، وتجد أجمل اللقطات عندما تجلس بوضعية معينة على الأرض وتحرك الكاميرا عندما يراني بعض الرجال مثل هذه الحالات يستهجنونني لذا أواجه صعوبة

عندما أعمل على قصة مميزة أتلقى التهديدات، في بعض الأحيان عند ما أجهز التقاريرخاصة القصص المتعلقة بقضايا المرأة،يقول رجالهم لي اخرجي من هنا نسائنا يرتدين الحجاب، كيف أتيت هنا للتغطية! أواجه هذا الأنواع من المشاكل، كما أنني تلقيت تهديدات عبر الهاتف، وفى بعض الأحيان يهددونني وجها لوجه قائلين، لا تصوري هذا،إنه غير مسموح للتصوير



لو تحدثنا عن التصوير الصحفي خاصة عن عمل المصورات الصحفيات لا أستطيع أن أصف الأوضاع سوى بأنها مستحيلة في جنوب البنجاب ، لكن لدينا شخصيات نموذجية مثل شاذيه، والتي تقوم بعمل رائع وخلال متابعتي علمت أن شاذيه قامت بالتصوير في أوضاع صعبة خلال الفيضانات، والهجمات الانتحارية و في مناطق النزاع

في باكستان المجتمعات الذكورية لا تترك للنساء والفتيات مساحة كثيرة في ساحات العمل، لكن شاذيه برهنت أنها تستحق أن تكون مصورة صحفية

المصور الصحفي يقضي معظم أقات عمله في الميدان. والمرأة عادة تبقى في البيت. في كثير من الأحيان تذهب شاذيه خارج المدينة، وأرافقها، والسبب أنها تواجه مشاكل مختلفة خلال التصوير ويحاول بعض الناس الاقتراب إليها، و مضايقتها و يصرخون عليها ، أحاول دائما أن لا تشعر بهذه الأشياء عندما تكون مشغولة في العمل.

اقرا ايضا