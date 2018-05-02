وزير الثقافة والإعلام يفتتح ثاني دار عرض للسينما بالسعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية (عبد الله القرني) (خاص)



افتتح وزير الثقافة السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد،ثاني دورسينما بالمملكة وتعتبر هذه الخطوة قفزة جديدة في إطار الإصلاحات التي يتولاها ولي العهد بهدف تغيير نمط حياة السعوديين الذي كان يميل للانعزال وفتح فرص توضيف جديدة.

الرخصة الثانية لمشغلي السننيما في السعودية ، بدأت خطوتها الأولى في الرياض بارك ، أربع شاشات عرض سينمائية و صالتان للأطفال ، وتعهدٌ من الشركة المشغلة بتقديم تجربة سينما ئية عالمية المستوى ، ودعم المواهب الشابة في جميع أنحاء المملكة لتطوير الفنون السمعية والبصرية .

وعن حجم الاستثمال يقول احمد جلال اسماعيل مدير تنفيذي :

الشركة المشغلة ستستثمر ملياري ريال في قطاع السينما لافتتاح 600 شاشة عرض سينمائي، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل ، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد والإنتاج المحلي.

ويضيف احمد جلال اسماعيل

ان اقبال السعوديون على صالات السينماونفاد التذاكر بشكل سريع ، دليل تعطشهم ورغبتهم الجامحة فيها ،

فمشاهدة الثقافت المختلفة ، والابداعات السينمائية أمرٌ يستحق المشاهدة .

هذه الخطوة كما يراه المحللون ستسهم في بتطوير اقتصاد القطاعين الثقافي والإعلامي ، وستوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين

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