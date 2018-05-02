مسنة امريكية تكمل سباق العدو لمئة متر في سن الـ 100

أخبار الآن | واشنطن - امريكا (رويترز)

تعدى عمرها مائة عام لكنها مازالت تحرص على ممارسة التدريبات الرياضية والركض، بل وتسجيل الأرقام القياسية في مثل هذا السن.



لا تزال الأمريكية إيدا كيلينج تسجل أرقاماً قياسية في سباقات العدو، رغم أن عمرها يبلغ حالياً 102 عام، وأصبحت كيلينج أول سيدة في التاريخ تكمل سباق العدو لمئة متر في سن المئة.



وحققت كيلينج العديد من الأرقام القياسية منذ أن بدأت الركض في سن الـ 97، ولا تزال كيلينج تحتفظ بالكثير من تلك الأرقام.



وفي فبراير الماضي ألفت كيلينج كتاباً تحت عنوان "لا يوجد شيء يمكن أن يحبطني"، والذي يسرد قصة نشأتها الفقيرة في مدينة نيويورك وتعرضها لتجربة عنيفة بفقدانها اثنين من أولادها الأربعة خلال عام ونصف العام، لكن ابنتها شيريل شجعتها على التغلب على أحزانها وخوض سباق للعدو مسافته 5 كيلومترات.



اقرا ايضا

كيف تنفس عن غضبك بدون التسبب بضرر للآخرين؟