عامل نظافة يعثر على سبائك ذهبية في حاوية

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (صحف)

هل حالفك الحظ يوما ما وعثرت على نقود اثناء رحلتك ؟ تخيل ان تعثر على سبائك ذهبية ؟ هذا ما حدث مع عامل نظافة في كوريا الجنوبية .

أفادت صحيفة The Korea Times بأن عامل نظافة عثر في حاوية نفايات على كيس مملوء بسبائك ذهبية قدرت قيمتها بـ 330 ألف دولار.



ووفقا للصحيفة فقد تمكنت الشرطة من تحديد هوية الشخص الذي تخلص من السبائك الذهبية، ولكنها لم تكشف لوسائل الإعلام عن بياناته الشخصية.



وطبقا للقوانين في كوريا الجنوبية، في حال لم يبلغ المالك عن ممتلكاته المفقودة خلال نصف عام، فمن حق الشخص الذي يعثر عليها الحصول على ما نسبته من 5 إلى 20% من قيمتها وتصادر الدولة الباقي.

وتشك الشرطة بأن الشخص الذي قرر التخلص من السبائك الذهبية كان ملاحقا، إاذا اتضح أن الذهب مسروق أو يتعلق بأعمال إجرامية، فإنه لا يحق لعامل النظافة أن يطالب بأي مبلغ لقاء تسليمه الذهب للشرطة.





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