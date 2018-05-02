روان زهران مدربة رياضة سعودية بشهادات عالمية

أخبار الآن | جدة - السعودية - (عماد فؤاد) خاص



بدأت الرياضة في الانتشار بشكل واسع بين الفتيات السعوديات لكن روان زهران انتقلت الى مرحلة اخرى فسافرت و تخصصت في التدريب الرياضي و حصلت على شهادات عالمية



روان زهران .. شابة سعودية .. قادها البحث على وسائل التخسيس وتنحيف الجسم الى أن تدخل عالم الرياضة وتتعمق فيه وتسافر للدراسة و تصبح مدربة رياضة سعودية متخصصة ومحترفة

تعمقت روان في التمارين و في البحث عن أساليب الرياضة الصحيحة الى أن أصبحت حديث الفتيات من حولها بسبب رشاقتها .. هالأمر كون عندها الطموح الأكبر لأن تكون مدربة رياضة بشهادات عالمية

بدأت روان تدرب الفتيات من منزلها فترة طويلة الى ان افتتحت مركزها الخاص وسعت الى تقديم الرياضة بشكل آخر مختلف عن الأساليب المقدمة في السابق وحرصت على تثقيف وتطوير نفسها من خلال المشاركة في حضور الدورات الجديدة فحصلت على 6 شهادات في عدة رياضات مختلفة .. وعملت على تدريب المدربات

يسهم هذا النوع الجديد من الرياضات في تغيير ونحت الجسم بصورة سريعةوقد حرصت الكوتش روان على تحسين النظام الرياضي والغذائي للفتيات السعوديات من خلال مركزها التدريبي

أصبح تدريب الفتيات السعوديات والسعي في الحصول على الرشاقة والجسم الرياضي أمراً ليس بالصعب ولا بالمستحيل في ظل وجود مدربات سعوديات يحملن شهادات متخصصة في تدريب المرأة

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