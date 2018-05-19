نادين لبكي تفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي

أخبار الآن | كان - فرنسا - (وكالات)

فاز فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، بجائرة لجنة التحكيم لمهرجان "كان" السينمائي الـ71 الذي يقام في مدينة "كان" الفرنسية.

وجائزة لجنة التحكيم هي إحدى الجوائز التي توزع في المهرجان العالمي.

كما حاز فيلم "مسألة عائلية" للمخرج الياباني هريكازو كوري إيدا يفوز بالسعفة الذهبية، واللبنانية نادين لبكي تفوز بجائزة لجنة التحكيم عن فيلم "كفر ناحوم"

المزيد:

نادين لبكي تلاقي تصفيقاً طويلاً بعد عرض "كفرناحوم"