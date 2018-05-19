شاهد الصور الأولى لفستان ميغان ماركل عروس الأمير هاري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

وصلت العروس ميغان ماركل إلى الكنيسة مع أمها دوريا راجلاند (61 عاما) التي قضت معها ليل الجمعة في فندق فاخر. وقضى هاري ليل الجمعة مع شقيقه وإشبينه الأمير وليام في فندق آخر. و الأميرة تشارلوت ابنة وليام وشقيقها الأمير جورج من بين وصيفات العروس والأطفال المساعدين.

دخلت ماركل الكنيسة بمفردها ثم رافقها الأمير تشارلز، والد هاري وولي العهد البريطاني، عروس ابنه عبر ممشى الكنيسة نظرا لتغيب والدها توماس ماركل عن حفل الزفاف لأسباب صحية.

وقال توماس (73 عاما) لموقع (تي.إم.زي) الإلكتروني لأخبار المشاهير إنه خضع لجراحة في القلب يوم الأربعاء.

والتقت راجلاند بالملكة إليزابيث (92 عاما) جدة الأمير هاري وزوجها الأمير فيليب (96 عاما) يوم الجمعة.

والاثنان هما من بين كبار أفراد العائلة المالكة الذين سيحضرون وعددهم 600 فرد.

ويدير المراسم كاهن وندسور مع كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي والزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية، ويشرفان على تبادل عهود الزواج.

ويكتب أسقف أمريكي أسود هو مايكل بروس كاري كلمة بمناسبة الزفاف على أن تلقيها الليدي جين فيلوز شقيقة الأميرة الراحلة ديانا والدة هاري.

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