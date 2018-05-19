سيارات 2019 ميزات جديدة و سرعات فائقة و امان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تشكل عناصر الأمان والقوة والرفاهية أبرز العناصر التي سعت شركات السيارات العالمية إلى تواجدها في طرازات 2019 التي ستجد طريقها إلى الأسواق قريبا.

فولكس فاجن طوارق

فولكس فاجن طوارق من الداخل

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وتستهدف الشركات العالمية تحقيق مزيد من التوازن بين جوانب التعقل ومتعة قيادة السيارات، من خلال تقديم الكثير من الموديلات الصغيرة الجديدة والسيارات التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة، وكذلك الأيقونات الفاخرة التي تخاطب أذواق أصحاب الفخامة وعشاق القوة الحصانية الجبارة.

بي ام دبليو اكس

لامرغيني يوروس

وستمثل الموديلات التي ستخرج إلى النور في 2019 على الأرجح تحولاً هائلاً في صناعة السيارات. حيث من المتوقع أن تخضع الطرازات السائدة لإعادة تصميم شاملة، فيما ستبدأ الموديلات الجديدة والمستندة إلى بعض الأفكار التي راجت مؤخراً في أن تجد لها موطئ قدم على أرض الواقع.

مرسيدس AMG GT63 4

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