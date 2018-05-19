حسابياً...البرازيل الأوفر حظا للتتويج بكأس العالم 2018

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ظهرت دراسة حديثة أنّ البرازيل تعتبر أوفر المنتخبات في التتويج بكأس العالم لكرة القدم المقررة في الصيف القادم بروسيا، متقدمة "حسابيا" على كلٍ من إسبانيا و ألمانيا و فرنسا.

واعتمدت مؤسسة "جيتوليو فارجاس" البرازيلية في دراستها على الاهداف التي سجلتها وتلقتها خلال آخر 4 سنوات المنتخبات الـ207 المنضوية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

وذكر موقع "غلوبو سبورت" البرازيلي الذي نشر نتائج الدراسة أنّ نسبة حظوظ البرازيل لنيل لقب مونديال روسيا "حسابيا" تقدر ب21%.

وجاءت اسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة .513% ، متبوعة بألمانيا في المركز الثالث بـ11.4% ثم فرنسا بـ9.5% تليها الأرجنتين بـ8.5% والبرتغال بـ5.0% فإنكلترا بـ4.8% وبلجيكا بـ4.3% والسويد بـ3.8%.

وبحسب ذات الدراسة فإنّ حظوظ البرازيل في تصدر مجموعتها الخامسة التي تضم سويسرا وصربيا وكوستاريكا والتأهل لثمن النهائي تقدر بنسبة 76.5% ، وحظوظها في التأهل إلى الدور نصف النهائي هي 49% بينما حظوظ إنهاء البطولة بين المنتخبات الثلاثة الأولى فقدرت ب 50%.

الجدير بالذكر أنّ البرازيل تعتبر الأكثر تتويجاً بألقاب كأس العالم لكرة القدم، حيث نالته في خمس مرات، وذلك سنوات 1958 و 1962 و 1970 و 1994 و 2002.

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