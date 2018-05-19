الصور الأولى للأمير هاري وميغان ماركل.. نظرات حب متبادلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأت عصر اليوم السبت مراسم زفاف الأمير هاري والممثلة الأميركية، ميغان ماركل، وتوافد الآلاف من المتفرجين منذ مساء الجمعة إلى مدينة وندسور لمشاهدة العروسين.

كما توافد آلاف الضيوف إلى وندسور. وكانت أوبرا وينفري وإدريس إلبا وإلتون جون وجورج وأمل كلوني وديفيد وفيكتوريا بيكهام من بين أوائل الضيوف، الذين وصلوا إلى قلعة وندسور.

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