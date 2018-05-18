عشرات المتسلقين يستعدون لصعود أعلى جبل في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تجمع عشرات داخل خيمات صغيرة ومعهم معداتهم وحبالهم استعدادا لتسلق قمة جبل إيفرست الذي أصبح من أشهر الرياضات، وقد تم تسهيل العملية الآن أكثر من أي وقت مضى، ولكنها تظل خطيرة ومحفوفة بالمخاطر.

ويعد تسلق قمة إيفرست من أكبر وأصعب التحديات التى تواجه هواة ومحترفي رياضة تسلق الجبال، وقمة إيفرست العالمية المشهورة تم اكتشافها في القرن التاسع عشر، ويصل ارتفاعها إلى ما يقارب التسع كيلومترات فوق سطح البحر، وتقع على الحدود بين نيبال والصين وشمال الهند، وهي جزء من حديقة ساجارماثا الوطنية.

وبعد بداية حملات تسلق القمة بداية من عام 1922، بدأ توافد الآلاف سنويًا على البقعة المشهورة لمحاولة تسلق قمة إيفرست، وشهدت القمة العديد من قصص النجاح والفشل وكذلك بعض القصص التي انتهت بطريقة مأساوية.

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