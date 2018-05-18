طفلة بلا يدين تحقق إنجازا عظيما وتخطف جائزة الكتابة اليدوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد يعتبر الفوز بجائزة في الكتابة اليدوية أمر رائع لإنسان لا يعاني أية إعاقة، في المقابل قد يعتبر إنجازا مدهشا إذا ما كان صاحبه بدون يدين فهذا يزيد من أهمية الإنجاز الذي حققته طفلة أمريكية تبلغ من العمر 9 أعوام، حيث تمكنت من فعل ذلك دون يدين..

في التفاصيل، الفتاة ذات الهمة العالية تدعى "أنايا إيليك" وهي من ولاية "فرجينيا"، ولدت دون يدين، وبعزيمة قوية فازت بجائزة نيكولاس ماكسيم لعام 2018، حيث اختيرت الطالبة في الصف الثالثة، كأفضل طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الكتابة اليدوية، بحسب ما ذكرت صحيفة "سي بي إس" سكرمنتو.





"أنايا" لا تستخدم أيد اصطناعية، بل تعلمت الإمساك بقلم الرصاص بساعديها، فهذه ليست المرة الأولى التي تفور فيها "أنايا" بهذه الجائزة، حيث سبق وحصلت عليها في عام 2016، عندما كانت في الصف الأول، وعلقت معلمتها "إن أنايا نموذج يحتذى به لدى الجميع"..

وعقب فوزها بهذه الجائزة الغالية، قالت أنايا: "كنت سعيدة للغاية، حيث اعتقدت أن والدتي تمزح، عندما أخبرتني أنني فزت للمرة الثانية"، وربما يدفعها هذا الإنجاز للمشاركة في الألعاب الرياضية بعد فوزها بهذه الجائزة..

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