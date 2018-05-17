1500 مشارك لتحقيق 10 آلاف ساعة تطوعية برمضان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



مع قدوم شهر رمضان المبارك أطلقت مؤسسة الإمارات الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص هذا العام حملة رمضانية في إطار العمل الشبابي التطوعي من خلال برنامج تكاتف، وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يشارك في الحملة أكثر من 1500 متطوع من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تحقيق 10000 ساعة تطوعية من خلال توزيع صناديق الخير في مختلف أنحاء الدولة طوال شهر رمضان.

وتعمل الحملة على إلهام وتشجيع العائلات والأفراد والمؤسسات للمشاركة المجتمعية وتوزيع "صندوق الخير الرمضاني"، وسيقوم المتطوعون بدعم هذه الجهود عن طريق المساعدة في توزيع أكثر من 100 ألف "صندوق خيري" إلى أماكن مختلفة مثل المساجد والمراكز الاجتماعية ومناطق تجمع العمال.

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