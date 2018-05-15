نساء باكستانيات يحصلن على درجات نارية بعد دورة تدريبية

أخبار الآن | اسلام اباد - باكستان (وكالات)



تسعى حملة Women on Wheels في باكستان لتمكين النساء من خلال تزويدهن بالمهارات اللازمة والوسائل اللازمة لزيادة حركتهن واستقلاليتهن من خلال توفير دروس مجانية لقيادة الدراجات النارية.



وسيتم تسليم نحو 300 امرأة درجات نارية بعد أن أكمَلن دورة تدريبية في مجال قيادتها .

قد بدأت وحدة الإصلاح الاستراتيجي ، بالتعاون مع إدارة النقل ومصرف البنجاب ، هذا البرنامج. وقد تم تدريب أكثر من 3500 امرأة خلال هذه المبادرة في خمس مقاطعات في البنجاب ، بما في ذلك لاهور نقلاً عن موقع تريبيون.



تعد عقبات تنقل النساء بمثابة مشكلة رئيسية في سبيل تمكين المرأة في باكستان. وهو عامل حاسم في توسيع الفجوة الاقتصادية وزيادة عدم المساواة بين الجنسين.



يتم توزيع 700 دراجة نارية في المرحلة الأولية و المرحلة الثانية ستشهد تسليم 3،000 دراجة ، وستشمل المرحلة الثالثة 1300 دراجة.

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