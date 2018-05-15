مشروع الأمير خالد الفيصل لبناء الإنسان (طموح)

أخبار الآن | جدة - السعودية - عماد فؤاد (خاص)

دشـن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، المرحلة الثانية من مشروع الأمير خالد الفيصل لبناء الإنسان (طموح) في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والذي يهدف الى تدريب وتأهيل وتوظيف ١٠ آلاف شاب وشابة من أبناء منطقة مكة المكرمة، بحلول العام ٢٠٢٠



و أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بهذه المبادرة قائلا : كانت عبارة عن فكرة وطموح قبل نحو عشر سنوات حتى اصبحت برنامجا نموذجيا يحتذى به ليجسد رؤيتنا التنموية.

وقد شهد ملتقى طموح، إعلان تأسيس مكتب للتوظيف، يتم عن طريقه توظيف الكوادر الوطنية في كبرى الشركات في السوق السعودي ، كما جرى توقيع عـدة شراكات بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وكبرى الشركات والجامعات والمؤسسات الحكومية للمساهمة في دعم البرنامج وتعزيز خطواته الطموحة.

أما فهد الرشيد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فيضيف: الباب مفتوح لشباب المنطقة من جميع المحافظات ليشاركو في هذا البرنامج لتدريبهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات ومد جسور مع المتخرجين وسوق العمل .

ويأمل سلطان الدوسري المتحدث الرسمي لأمارة منطقة مكة المكرمة الى توسعت المشروع ليشمل المحافظات الأقل نموا في منطقة مكة المكرمة , وتوفير دورات تدريبية في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية لتطوير هذه المبادرة

ساهم البرنامج في تدريب وتأهيل وتوظيف ٢٧٢٦ من أبناء وبنات منطقة مكة المكرمة، وذلك عبر تقديم دورات تدريبية مكثفة في اللغة الإنجليزية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الذات وبناء الشخصية والأعمال المكتبية وغيرها من البرامج

ويقول فراس جداوي خريج برنامج طموح عن المبادرة: تعلمت الكثير من المهارات الوظيفية وكيف يدير الطالب وقته ويكون أكثر مرونة مع الأخرين والكثير من الطلاب حصلو على فرص وظيفية وصرنا جزءا من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية .

طموح سعى إليه الأمير خالد الفيصل لتطوير الإنسان قبل المكان واليوم تعدى هذا الطموح ليصل الى كبرى المدن الاقتصادية في المملكة.

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