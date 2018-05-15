خمسة صناع أمل فائزون ولكل منهم مليون درهم
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في حفل إنساني استثنائي تابعه الملايين في العالم العربي - صناع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم لكل منهم.. لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" خمسة ملايين درهم.. متوجا محمود وحيد أحد صناع الأمل الخمسة بلقب صانع الأمل العربي للعام 2018 بعدما حصل على أعلى نسبة تصويت في الحفل.
وأعلن الشيخ محمد مع نهاية الأمسية الإنسانية الأكبر في العالم العربي - عن تأسيس أكاديمية صناع الأمل بخمسين مليون درهم بهدف دعم صناعة الأمل في الوطن العربي وتوفير حاضنات إنسانية لمشاريعهم ونقل الخبرات العلمية العالمية في المجال الإنساني لمشاريعهم وتوفير دورات تدريبية تنفيذية وقيادية لهم بالتعاون مع أفضل الخبرات والمعاهد العالمية المتخصصة
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