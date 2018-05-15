خمسة صناع أمل فائزون ولكل منهم مليون درهم

... محمد بن راشد يطلق حملة كسوة مليون طفل محروم في العالم استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

... محمد بن راشد يتوج المصري محمود وحيد بلقب صانع الأمل توج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يتوج المصري محمود وحيد بلقب «صانع الأمل» لهذا العام..

... نبذة عن حياة الراحل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم ولد الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد بن مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي بن سهيل آل مكتوم في دبي في 12 نوفمبر 1981

... مبادرة إنسانية تطوعية لإطعام قطط دمشق وحلب نظم فريق من الشباب السوريين في دمشق مبادرة إنسانية لإطعام القطط الشاردة، أسوة بفريق آخر من المتطوعين أطعم القطط في حلب التي أتت عليها الحرب

... هذه هي مبادرات صناع الأمل الـ5 لم تكن قصص صناع الأمل الخمسة مجرد تجارب حياتية بسيطة، بل كانت بجدارة حكايات أبطال حقيقيين، ملهمين، نذروا أنفسهم لأوطانهم ولأبناء مجتمعاتهم