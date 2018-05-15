بطلة تونسية في الملاكمة تشجع بنات جنسها على دخول المجال

اخبار الآن | العاصمة التونسية - تونس ( جمال لعريبي)

تحدت اميرة سلطاني تقاليد المجتمع المحافظ بممارسة رياضة الملاكمة والتفوق فيها لتفوز ببطولة تونس. كما شقت طريقها إلى البطولة وتغلبت على المصاعب والعقبات وتأمل أن يشجع تفوقها بنات جنسها الأخريات على اقتحام عالم البطولات

بخطوات ثابته تدخل اصغر بطلة الملاكمة في تونس الى قاعة التدريبات في حي التضامن ... تدريبات يومية للحفاظ على اللياقة البدنية و الرفع من مستوى الاداء بعدما ازداد شغف اميرة برياضة الفن النبيل لتنتقل من مرحلة الهواية الى مرحلة الاحتراف.

صاحبة القفزات الحمراء شاركت في العديد من المنافسات و نالت العديد من الالقاب و الميداليات و كانت اخرها بطلة تونس في الملاكمة . و هذا بعد التحضير و التاطير الجيد من طرف المدربين و المسيرين لنادي حي التضامن

اميرة سلطاني استطاعت هي و زميلاتها في الفريق من تجاوز مخاوف و تحديات الملاكمة النسائية و فرضن وجودهن الى جانب الشباب في جو يسوده الاحترام و المنافسة.

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