أكبر تاج ملكي مرصع بالكريستال يستعد لدخول غينيس

أخبار الآن | إربد - الأردن (عبد الحي الأحمد)

يشرف فريق شعاع الوطن برفقة الفنان السوري رياض الراضي على إنجاز أكبر تاج ملكي أردني في العالم , التاج الذي سيدخل قريباً إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية هو الأول من نوعه كتصميم وكسوه خارجية ثلاثية الأبعاد.



يزن ثلاثة أطنان بإرتفاع يزيد عن خمسة أمتار ونصف وإنفراج يقارب ستة أمتار وخمسة وستين سم.

إنه التاج الملكي الأكبر في العالم على الإطلاق, أصبح بمراحل تصنيعه الأخيرة المتمثلة بكسوته الخارجية وقاعدته المخملية كما يقول الفنان السوري رياض الراضي وفريقه " شعاع الوطن" طامحين بذلك مرة ثالثة للدخول إلى موسوعة غينس

للأرقام القياسية.

يقول الفنان رياض الراضي في حديثة لمراسل أخبار الآن " بالنسبة للكسوة الخارجية للتاج اخترنا تكون مادة الكريستال المصنع يدوي , طبعا مادة الكريستال صنعتها على يدي, وهذا أول عمل فني على مستوى العالم رح ينشغل بالطريقة هي,

مجسم ثلاثي الأبعاد بنظام الفسيفساء , بعام2018 ومع بداية عام 2019 رح يكون عندنا خمسة أرقام قياسية جديدة لسى ما تسجلت بموسوعة غينيس , نحنا تواصلنا مع موسوعة غينيس وأخذنا الموافقات المبدأية ورح نباشر العمل من بداية شهر ستة إن

شاء الله".

يساند الراضي في هذا العمل ثلة من الشباب الأردنيين على رأسهم الفنان محمد جرادات آملين لهذا الإنجاز أن يكون وسيلة لرفع إسم المملكة الأردنية عالمياً من جهة , وأن يكون هذا التاج وسيلة لجذب السياح من جهة أخرى.

أما الفنان محمد جرادات فقد تحدث عن صعوبات تصميم التاج قائلاً " غيرنا الهيكلة أكثر من مرة حتى زبطت معنا هيكلة , والحمد لله إنتهينا من أمور الهيكلة والجسم واقف بدون أي سنّاد أو أي تدعيم".

كما أن للفكرة بحد ذاتها رمزية متعددة المعاني من كون التاج هو الجامع الرئيس لمكونات الشعب الأردني وللوافدين إليه أيضاً من كافة أصقاع العالم بما فيهم اللاجئون من كافة الدول المجاورة للملكة.

إيمار الزعبي مشرفة الإعلام في فريق شعاع الوطن قالت "بغنى عن التعريف عن الفنان رياض إنو إله أعمال كثير دخلت بموسوعة غينيس كان آخرها أكبر زجاجة عطر , هذا الشي أثبتلنا أن الناس بتّابع وبتهتم بهذا الشي , فما بالك لما تجي تعمل شي لرمز حكومة أو بلد داعمة وبتحتضن كثير ثقافات وكثير شعوب وكانت هي الحض الدافي إلها" .

مسيرة صعبة يحفزها حب التحدي والصعود نحو القمة , ويرفدها كثير من الإبداع وكثير من العمل لإنجاز ما لم يتم إنجازه .

عشرون شهراً من العمل المتواصل , هي الفترة التي احتاجها فريق شعاع الوطن لإنجاز هذه التحفية الفنية ليتجهزوا من جديد لدق أبواب غينيس مرة أخرى".

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