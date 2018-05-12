على "اليوتيوب".. 3 أشقاء إماراتيين يعبرون وينشرون حب الوطن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -

يقال "حب الأوطان من الإيمان" فهذا فعلا ما يجب علينا نقله للأجيال القادمة، فحب الوطن هو فعلا شعور راق جدا، فالإنسان بفطرته يتعلق بالمكان الذي عاش فيه وكون فيه ذكريات عدة وأصحاب وعلاقات اجتماعية، فينهل من سلوكهم وأفعالهم ولغتهم..



فمن اللازم أن يقدم وطنه أحسن تقديم، ولا بد أيضا من التخطيط للتقديم الفعال للوطن فخدمة الوطن واجب مفروض على كل بالغٍ عاقل، والمواطن الصادق في حبه يجد الكثير من الطرق والأساليب ليخدم وطنه، بغض النظر عن عمره، وفق صحيفة "البيان"..

في هذا الخضم أطلق 3 أشقاء إمارتيين، وهم زايد محمد الكتبي ذو التسعة أعوام وفاطمة ابنة الثمانية أعوام ومنصور ذو الخمسة أعوام، قناة على موقع "اليوتيوب" لبث العبارات والكلمات التحفيزية لأبناء جيلهم، كما شاركوا للمرة الأولى في مسابقة التاجر الصغير، وتمكنوا من بيع وترويج كافة المنتجات التي شاركوا بها، فاستحقوا التكريم..



وأكد زايد أن تكريمه وإخوته في المسابقة من قبل الشيخ "أحمد بن محمد بن راشد" في نهاية المسابقة، شكل لديه حافزا للمشاركة العام المقبل بمنتجات قرر أن تكون من صنع يديه يبتكرها بنفسه، حتى يشعر بأنه يساهم في بناء اقتصاد وطنه ونهضته، مؤكدا شعوره بالفخر والاعتزاز لمشاركته للمرة الأولى في هذه المسابقة.

في هذا السياق، أشار الأخوة الثلاثة إلى أنهم تعلموا الكثير عن مبادئ التجارة وإدارة الاقتصاد، إلا أن طموحهم لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوز أبعد من ذلك، مقتدين بالقائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلِ مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ويضعون مقولته (أنا وشعبي لا نرضى سوى المركز الأول)، نصب أعينهم دائما في تخطيطهم لمستقبلهم..

مصدر الصورة (البيان)

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