ما هي أبرز التمارين لشد الجزء السفلي من الجسم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

يحتاج كل منا لتقوية جسده بالكامل، وجعله قادرا على تحمّل الأعباء اليومية كحمل مواد وأدوات ثقيلة، وخير وسيلة لذلك هي ممارسة تمارين القوة​ التي تختص بكامل عضلات ​الجسم​ والهيكل العظمي ومنطقة الحوض، ويُفضّل دائماً أن تكون تلك التمارين تحت إشراف شخص مُختص رياضيّاً للتقليل من الإصابات الناتجة عنها.

وتمارين القوة مفيدة لصحة الجسم، فهي تقلل من احتمالية الإصابة ب​أمراض القلب​ و​ضغط الدم​ و​السكري​ و​السرطان​، كما أنّها تُحافظ على الوزن المثالي وتمنع تراكم ​الدهون​ في أجزاء الجسم المتنوعة، كالبطن​ والأرداف والخصر.. فما هي أبرز هذه التمارين؟ ضيفي في الاستوديو الكوتش عمر موصللي مدرب اللياقة البدنية سيطلعنا عليها.