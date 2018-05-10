ما هي أبرز التمارين لشد الجزء السفلي من الجسم؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)
يحتاج كل منا لتقوية جسده بالكامل، وجعله قادرا على تحمّل الأعباء اليومية كحمل مواد وأدوات ثقيلة، وخير وسيلة لذلك هي ممارسة تمارين القوة التي تختص بكامل عضلات الجسم والهيكل العظمي ومنطقة الحوض، ويُفضّل دائماً أن تكون تلك التمارين تحت إشراف شخص مُختص رياضيّاً للتقليل من الإصابات الناتجة عنها.
وتمارين القوة مفيدة لصحة الجسم، فهي تقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم والسكري والسرطان، كما أنّها تُحافظ على الوزن المثالي وتمنع تراكم الدهون في أجزاء الجسم المتنوعة، كالبطن والأرداف والخصر.. فما هي أبرز هذه التمارين؟ ضيفي في الاستوديو الكوتش عمر موصللي مدرب اللياقة البدنية سيطلعنا عليها.