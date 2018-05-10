في دبي.. "درون" يوصل وجبات سحور رمضان للمحتاجين

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة



على غير العادة، أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي أمس "الثلاثاء"، أنها ستقوم بتوزيع وجبات السحور على العمال خلال شهر رمضان باستخدام طائرة من دون طيار (الدرون)، وأعربت الهيئة عن عزمها إطلاق مبادرة "سحورهم علينا" خلال شهر رمضان، وتتضمن توزيع وجبات السحور للعمال والفئات المحتاجة، هذه المبادرة الإنسانية يشارك فيها أكثر من 600 متطوع من مختلف الأعمار والجنسيات، وفق صحيفة الشرق الأوسط..

هذه الطائرة التي طورها مخترع إماراتي يدعى "خلفان حبليل"، سيقوم باستعمالها فريق من المتطوعين من ذوي الإعاقة، سيوزعون الوجبات على العمال من خلال توجيهها لتوزيع وجبات السحور.

وقال "أحمد جلفار"، مدير عام الهيئة في مؤتمر صحافي الثلاثاء 8 مايو/ آيار، إن 22 جهة حكومية وخاصة تشارك في رعاية ودعم المبادرة، موضحا أنه سيتم توزيع 32 ألف وجبة رئيسية هذا العام، يشارك في توزيعها ألف متطوع.

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