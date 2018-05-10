تمثال ميغان ماركل الشمعي يلتحق بمتحف مدام توسو بلندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



قبل 10 أيام من عقد قران الممثلة الأمريكية ميغان ماركل على الأمير البريطاني هاري تم كشف النقاب عن تمثال الأميرة الجديدة المصنوع من الشمع يوم الأربعاء في متحف مدام توسو في العاصمة البريطانية لندن.

صناعة التمثال الشمعي استغرقت ستة أشهر وتم الرجوع خلال مختلفِ محطات تحضيره إلى نماذج التماثيل الشمعية الخاصة بالعائلة الملكية في المتحف.

وارتـَدت ميغان "الشمعية" ثوبا أخضر في إشارة إلى الثوب الذي كانت ترتديه في اليوم الذي أعلـَنت فيه خطبتها على الأمير هاري بالإضافة إلى نسخةٍ طبق الأصل من خاتم الخطوبة الألماسي الخاص بها، والذي صَممه لها هاري.

وستتاح فرصة ُ زيارة الزوج الملكي الشمعي في متحف مدام توسو من طرف الجمهور في اليوم الذي يسبق الزواج الرسمي.

ويعد متحف مدام توسو أحد أشهر المعالم السياحية في لندن، حيث يقف الناس في طابور لالتقاط صور شخصية مع شخصيات شمعية من المشاهير من الماضي والحاضر.

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