3 تمارين سحرية.. تخلصك من دهون البطن والخصر بشكل أسرع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



نجد العديد من الأشخاص في بحث دائم عن أي شيء يقود إلى حرق دهون البطن والخصر بسرعة، لأنها تسبب إحراجا لأشخاص لأنها تبدو بمنظر غير متسق مع اجسامهم ، مع ما يَتبعه ذلك من أثر نفسي ، لصعوبة

إذابة الدهون المتراكمة وتداخل الأنسجة مشكل يؤرق الجميع .. فلا النظام الغذائي يكفي ولا الركض يكفي.. فما الحل؟



عادة ما تعرف السمنة بكونها تراكم الدهون بمستوى يتجاوز حدا معينا بحيث تتعارض مع الصحة، ومع تعدد مسببات السمنة ودور الجينات فيها، إلا أنّه في الغالب تصيب السمنة الأصحاء بعد اختلال تعادل الطاقة في الجسم،

يعني ذلك أنّ كمية السعرات الحرارية المتناولة تكون أكبر من السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم، وعندما يحصل ذلك تتراكم السعرات الحرارية الزائدة التي يتم تناولها على شكل دهون زائدة، ويختلف توزيع هذه

الدهون في الجسم من شخص إلى آخر، حيث ترتفع فرصة الشخص لمراكمة الدهون في منطقة البطن والخصر بشكل خاص..

الحمية وحدها لا تكفي للتخلص من الدهون المتراكمة طبعا في منطقتي البطن والخصر، لأنها من أصعب أماكن الجسم لذا من الضروري ممارسة بعض التمارين التي تحمل مفعولا سحريا، وتساعد في الحصول على جسم متناسق خال من الترهلات.. شاهدوا هذه التمارين بالتتابع في الفقرة التالية..

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