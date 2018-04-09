مسابقة حمل الزوجات على الأكتاف في المملكة المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

في سباق طريف من نوعه، احتضنت المملكة المتحدة بطولة حمل الزوجات، حيث يتسابق الازواج في مضمار وهم يحملون زوجاتهم على ظهورهم.

السباق يمتد لمسافة 380 مترا وتتضمن العديد من العقبات قبل الوصول إلى خط النهاية.

وتتمثل العقبات بحواجز من القش والمرور فوق برك طينية زلقة بالإضافة إلى رش وجوه المتسابقين بالماء.

فاز الزوجان الإنجليزيان، كريس هيبوورث وشريكه تانيشا برنس، في نهاية المطاف بعد أن انزلقا على خط النهاية.

وسوف يتنافس الزوجان في بطولة العالم في فنلندا في وقت لاحق من هذا العام.

يقال أن هذه الرياضة القوية من التقاليد الاسكندنافية ، حيث كان على المهاجمين أن يكونوا سريعين على أرجلهم للهروب عندما يسرقون نساء من القرى المجاورة.

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