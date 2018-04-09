لاعبات كرة قدم يلعبن في البقعة الأكثر انخفاضا في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

في إطار مبادرة (المساواة على أرض الملعب) لاعبات من دول مختلفة يتحدين التقاليد في منطقة البحر الميت لإبراز أهمية المساواة بين الجنسين في ممارسة الرياضة.

وهدف اللاعبات من تلك المباراة هو تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بلعب مباراة في أخفض بقعة على ظهر الأرض، قرب البحر الميت، لإبراز أهمية المساواة بين الجنسين في ممارسة الرياضة.الكرك (الاردن) - في إطار مبادرة (المساواة في أرض الملعب) بين الرجال والنساء نُظمت مباراة بين لاعبات كرة قدم في الأردن الخميس 5 أبريل/نيسان.

وغلب الرجال على جمهور المباراة النسائية التي لُعبت في منطقة غور الصافي قرب البحر الميت.

وجاءت اللاعبات المشاركات من دول مختلفة بينها الأردن وسوريا وأفغانستان والهند وفرنسا.

والمباراة من تنظيم مبادرة (المساواة في أرض المعلب) وهي منظمة دولية لا تهدف للربح، ويذكر موقع المنظمة على الانترنت أنها تسعى للمساواة بين الجنسين في فرص ممارسة الرياضة لاسيما في "مجتمعات مهمشة".

وقالت لورا يونجسون المؤسس المشارك للمنظمة "أرى أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عظيمة لأنها تُلهم الجيل القادم من اللاعبات. ولذلك فالخروج، بالنسبة لنا، إلى هذا الملعب كرياضيات من الإناث، رياضيات إناث قويات، يمكن أن يُلهم الجيل المقبل لأن يصبحن لاعبات رياضيات، وهذا شيء سحري".

ويوضح الموقع الالكتروني للمنظمة أن المباراة جاءت في إطار تحدي "رحلة عبر الأردن" التي تستمر 12 يوما للتحدث للمجتمعات المحلية بشأن أهمية انضمام النساء لممارسة الرياضة.

وقالت ياسمين شابسوغ، إحدى اللاعبات الأردنيات المشاركات في المباراة "إحنا نلعب أخفض مباراة كرة قدم في العالم. هاي دليل قوي علي انه نفرجيهم انه إحنا صحيح لعبنا أعلى واحدة وهلق (حاليا) راح نلعب أخفض واحدة وراح نكسر اللي بينهم كمان. عشان يشوفوا إنه إحنا ما عملنا شي ووقفنا. إحنا مستمرين لدعم كل بنت، وأنا كبنت أردنية عمالي بأحكي باسم كل البنات الموجودين الأردنيات هون إنه لازم يلعبوا. فش شي يوقفهم".

وقالت لاعبة سورية من دمشق شاركت في المباراة وتدعى ريم نياز "شعور كتير حلو، يعني شعور تلاقي، أنا تجربة مثلا، تلاقي امرأة أول شي إنه امرأة وبأرض الملعب، يعني مساواة بين المرأة والرجل كان هاد الشيء كتير مهم يعني. وأخفض بقعة بالأرض متل ما بيقولوا، كمان هدا الشيء كان كتير مهم وتجربة كتير جريئة".

وقال منظمو المباراة إن النتائج الخاصة بموسوعة غينيس ستُعلن بعد أسبوعين.

وفي يونيو/حزيران سجلت لاعبات كرة القدم بمبادرة (المساواة في أرض الملعب) رقما قياسيا عالميا جديدا بموسوعة غينيس بشأن لعب مباراة مماثلة لكن بأعلى بقعة في العالم تُلعب بها مباراة لكرة القدم على جبل كليمنغارو في تنزانيا.

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